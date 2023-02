Molotowcocktails auf Rathaus und Justizgebäude in Mechelen, Bürgermeister reagiert schockiert

In Mechelen haben Unbekannte am Donnerstagabend das Justizgebäude und das Haus der Mecheler (in dem sich die Schalter der Stadt befinden) mit einem Molotowcocktail beschädigt. Das bestätigt die Antwerpener Staatsanwaltschaft. Die Schäden hielten sich in Grenzen, allerdings kann der Zellenkomplex des Justizgebäudes heute nicht genutzt werden. Bürgermeister Vandersmissen (Open Vld) reagierte mit Entsetzen.