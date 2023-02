"Tomorrowland ist das beste Festival der Welt", meint das britische Magazin "DJ Mag“

Das Dance-Musikfestival Tomorrowland hat die Top 100 der besten Musikfestivals der Welt im Jahr 2022 des britischen Magazins DJ Mag angeführt. Das Festival, das alljährlich in Boom in der Provinz Antwerpen stattfindet, lockt Dance-Musikliebhaber aus der ganzen Welt an. Das "DJ Mag" lobte Tomorrowland dafür, dass es "die Grenzen der Produktion, der Fantasie und des Programms verschiebt".