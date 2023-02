Warum heißt Flandern nicht Brabant und warum spricht man hier Niederländisch und nicht Flämisch?

Oft wird in Zusammenhang mit der Entstehung Flanderns die „Schlacht der Goldenen Sporen“ genannt, ein Ereignis, dass beinahe mythische Proportionen in der Geschichtsschreibung Flanderns einnimmt. In Flandern konnte man sich mit der Vorherrschaft der Franzosen nicht so recht abfinden. Sowohl die ehemaligen Herrscher, als auch die Bauern auf dem Lande und die Bürgerlichen in den Städten lehnen sich gegen die französischen Besatzer auf.

Am 11. Juli 1302 kommt es in der Gegend von Kortrijk (im heutigen Westflandern) zu einer Schlacht, bei der ein Heer von Bauern und Bürgern unter der Führung von Jan Breydel und Pieter de Koninck eine französische Reiterarmee in die Flucht schlägt - gnadenlos und ohne Gefangene zu machen.

Später geht diese Schlacht als die „Schlacht der Goldenen Sporen“ in die Geschichte ein, denn die siegreichen Flamen sammelten auf dem Schlachtfeld die Sporen der Reiterstiefel der besiegten Feinde ein und brachten sie nach Kortrijk. 700 dieser Sporen wurden in einer Kirche als Trophäen aufbewahrt. Später allerdings holten sich die Franzosen diese Trophäen wieder zurück, als sie in einer weiteren Schlacht die Flamen dann doch besiegen konnten.