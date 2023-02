Wie kann Flanderns Natur gegen Überschwemmungen und Trockenheit geschützt werden?

Fünf Jahre lang hatte das Pilotprojekt „Water-Land-Schap“ (WLS) Landwirte, Naturschützer und die Städte und Gemeinden in Flandern zusammengebracht, um Lösungen zum Schutz vor zu viel bzw. zu wenig Wasser zu entwickeln. Alle Beteiligten haben einen Nutzen davon, dass Wasser nicht ungehindert in die See abfließen kann, doch dass dieses Wasser (aus Niederschlägen resultierend) auch nicht für Überschwemmungen sorgt. Allerdings wurden die Möglichkeiten und Wege dazu oft auch kontrovers diskutiert.

