Die dritte "Woche der belgischen Musik" feiert die Kreativität im eigenen Land

Unser Haus, der öffentlich-rechtliche Rundfunk des belgischen Bundeslandes Flandern, VRT, bietet in dieser „Woche der belgischen Musik“ so einiges in den laufenden Programmen. TV-Koch Jeroen Meus begrüßt jeden Tag in seinem Programm einen musikalischen Gast und auf der Webseite VRT MAX sind zahlreiche Dokus, Konzerte und Interviews zu finden und es werden neue Sendereihen lanciert, die sich mit dem Leben in Tonstudios und hinter den Kulissen von Konzerten oder Festival befassen.

Der VRT Rock- und Popsender Stubru sendet die ganze Woche aus Sint-Niklaas in Ostflandern und in Gent wird bis Sonntag die lokale Musikszene in den Fokus gerückt. Die Stadt Kortrijk veranstaltet einen „Pop-Rat“, bei dem auch und vor allem über die lokale Musikszene beraten wird. Alles, was man zu dieser „Woche der belgischen Musik“ wissen sollte, findet man auf www.weekvandebelgischemuziek.be.