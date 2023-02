Historische Markthalle Vleeshuis in Gent soll zu Fahrradgarage werden: Flanderns Kulturerbeminister "erschrocken"

Die Stadt Gent beantragt in diesem Zusammenhang einen Zuschuss über 900.000 € bei der flämischen Landesagentur für immobiles Kulturerbe für diesen Umbau bzw. für die Restaurierung, was insgesamt mit 7,5 Mio. € veranschlagt wird. Minister Diependaele ist nicht von diesem Projekt überzeugt: „Die Frage ist, on dies der beste Weg ist, mit dem mittelalterlichen Kulturerbe in Gent umzugehen. Ich möchte gerne wissen, wie umfangreich die Pläne sind und was man dort eigentlich wirklich will. Es ist nicht an mir, sondern an der Stadt Gent zu beschließen, was sie langfristig mit diesem Kulturerbe vorhaben.“

Landeskulturerbeminister Diependaele will Genaueres zum entsprechenden Masterplan von Gent wissen, um zu erfahren, welche Rolle jedes historische und denkmalgeschützte Gebäude darin spielen soll: „Meine Rolle ist, dafür zu sorgen, dass das Kulturerbe selbst nicht angetastet wird. Wir wollen es erhalten, um es den folgenden Generationen weiterzugeben.“