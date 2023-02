Langsamer steigende Inflation und steigendes Wirtschaftswachstum in Belgien

Das Wirtschaftswachstum in Belgien ist im letzten Quartal 2022, also in den Monaten Oktober, November und Dezember, leicht angestiegen. Dies ist aus den ersten Berechnungen der Belgischen Nationalbank (BNB) ersichtlich.

In diesem Zeitraum ist das Brutto-Inlandsprodukt (BIP) in unserem Land um knapp 0,1 % gestiegen. Im Dienstleistungssektor und am Bau wachsen die Zahlen (wieder), doch auf Ebene der Industrie ist das Wachstum rückläufig, so die BNB.

Volkswirte gingen noch vor Wochen davon aus, dass Belgien vor einer Rezession stehe, dass es also der gesamten Wirtschaft schlechter gehen soll, aus, doch dies ist bisher nicht der Fall.