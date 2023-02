Niederländische Züge in Belgien getestet: Kommt der Dreiländerzug?

Die Abnahme dieser Züge in Belgien richtet sich auch und gerade auf das europäische Eisenbahn-Sicherheitssystem ETCS, wie Claessens weiter erklärte: „In dieser Phase richten sich die Tests vor allem auf das ETCS-System. Das ist ein Sicherheitssystem, dass Fahrbefehle an die Züge weitergibt. Diese Züge sind bereits in Deutschland und in den Niederlanden zugelassen (wo sie bereits zwischen Aachen und Maastricht unterwegs sind (Red.)) und unser Ziel ist eine erste Fahrt des Dreiländerzuges in Belgien im Dezember 2023.“