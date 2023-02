Werden die Energierechnungen in Belgien wieder teurer?

„Es ist normal, dass Maßnahmen, die in Krisenzeigen ergriffen worden sind, an einem bestimmten Moment auslaufen“, sagte Premierminister Alexander De Croo (Open VLD) dazu. In der belgischen Regierung stimmen alle Koalitionspartner zu, dass es zu einer Anhebung der Verbrauchersteuern auf Energieprodukte kommen müsse, sobald die Marktpreise für Strom und Gas wieder dauerhaft sinken. Allerdings läuft die aktuelle Maßnahme zum 1. April 2023 aus. Es muss also reformiert werden, sonst steigt die MWS automatisch wieder auf 21 %.

Uneinigkeit allerdings besteht in der Koalition über den Zeitpunkt dieser Reform. Während die flämischen Christdemokraten CD&V von Finanzminister Van Peteghem ausrechnet, dass die Energierechnungen durchschnittlich um 57 € pro Monat steigen, wenn die MWS wieder auf 21 % steigt, während eine Energierechnung mit einer Verbrauchersteuer von 20 € pro Monat dann immer noch 37 € billiger sei, sagen die flämischen Sozialisten (Vooruit), dass eine Reform zum 1. April viel zu früh sei.