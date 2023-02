Wie Bart De Wever mehr Selbstbestimmung für Flandern erreichen will

De Wever sagte auch, dass seine Partei N-VA nur noch Teil einer belgischen Bundesregierung sein wolle, die fundamentale Reformen hin zu einem konföderalen Belgien garantiere. Bei einem Status Quo mache er nicht mit, denn „das kostet flämisches Geld.“ Der flämische Nationaldemokrat glaubt nicht mehr an Belgien als Staat: „Meiner Ansicht nach kann im belgischen Kontext nichts mehr gelingen“, so De Wever, der dies auch auf die frankophonen Sozialisten der PS, an denen man in der Wallonie nicht vorbeikomme: „Reformen in Belgien sind so etwas, wie ein Spiel: Sobald man etwas loslässt, steht es wieder auf. Solange man an der Wallonie festhängt, gelingt es nicht.“

Ähnlich klang De Wever auch beim Thementag seiner Partei, der N-VA am Samstag: „Ich plädiere für eine Widerherstellung unserer Volkssouveränität. Konkret bedeutet das, dass jede Souveränität über Flandern als supranational angesehen wird. Also, dass das souveräne flämische Volk nur bei einem vom flämischen Parlament ratifizierten Vertrag Souveränität erlangen kann. Das ist der Gest des Konföderalismus.“