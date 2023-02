Aus für Tihange 2: Der Atommeiler liefert seinen letzten Strom

Tihange ist eine Teilgemeinde von Huy in der Provinz Lüttich. Das Kernkraftwerk von Tihange liegt direkt am Ufer der Maas. Das AKW entstand in den 1970er Jahren. Der Meiler Tihange 2 ist, wie der Name vermuten lässt, der zweite von insgesamt 3 Meilern in diesem Kraftwerk.