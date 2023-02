Die ersten neuen Straßenbahnen für Antwerpen sind da

Am Montag fuhren in Antwerpen zum ersten Mal die neuen Straßenbahnzüge vom Typ „Cityliner“, hier „Stadslijner“ genannt auf ihren Linien im Fahrplan. Am Wochenende gab es die Junfernfahrten (Video unten). Diese neuen Bahnen werden vom flämischen Nahverkehrsunternehmen Le Lijn eingesetzt und werden von Depot im Distrikt Deurne aus eingesetzt.