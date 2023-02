Lachgaspatronen verursachen Probleme in den Brüsseler Müllverbrennungsanlagen

Leere Hülsen von Lachgaspatronen sorgen immer häufiger für technische Probleme und Schäden in den Müllverbrennungsanlagen in Brüssel, wie die flämischen Tageszeitungen De Standaard, Het Nieuwsblad und Het Belang van Limburg in ihren Dienstagsausgaben melden. Vor allem Jugendliche nutzen Lachgas als Droge und die Menge der entsprechenden Abfälle wird immer größer.