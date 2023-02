Antwerpener Kliniken nutzen Künstliche Intelligenz bei der Analyse von Tumoren

Vorläufig wird die entsprechende KI-Software, die in Israel entwickelt wurde, beim Aufspüren von Brust-, Lungen-, Magen- und Prostatakrebs eingesetzt. Dies sind nach Ansicht der beiden Antwerpener Kliniken die Krebsarten, die in Belgien am häufigsten Krebsarten auftreten. „Das Projekt ist auf 2 Jahre angesetzt, in denen wir zu zeigen versuchen, dass der Gebrauch dieser Technik den Patienten einen echten Mehrwert bieten“, sagte die Pathologin Sabine Declercq zu KI in den Antwerpener Kliniken.

Noch finanzieren die beiden Kliniken diese Versuche selbst, „doch wir hoffen, dass die Behörden auch sehen, wie Künstliche Intelligenz uns helfen kann und dass sie damit beginnen, dies auch zu unterstützen“, so Declercq. Die Krankenhäuser hoffen, bis Ende dieses Jahres etwa 1.150 Gewebeproben mit dieser Technik analysiert haben, um dies 2024 auf bis zu 15.000 Proben auszuweiten. Dann werden die GZA- und die ZNA-Klinik in Antwerpen fusionieren und zum „Krankenhaus am Strom“ werden. Die beiden Kliniken liegen unweit des Ufers der Schelde in der flämischen Hafenmetropole…