Hat der Chicorée aus Flämisch-Brabant und der Brüsseler Region keine Zukunft mehr?

Die Landwirte, die in Brabant und um Brüsseler Raum noch Chicorée anbauen, finden kaum noch Nachfolger für ihre Höfe und Felder. Darum will das Flämische Zentrum für Agro- und Fischereimarketing (Vlam) während der jetzt angelaufenen „Woche des Chicorées“ dieses hierzulande traditionsreiche Gemüse noch einmal in den Fokus rücken.