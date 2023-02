Theo Francken: "Stimmen für Vlaams Belang sind verlorene Stimmen"

Theo Francken (Foto), Abgeordneter der flämischen Nationaldemokraten N-VA in der Ersten Kammer im belgischen Bundesparlament, schließt aus, dass seine Partei nach dem Wahljahr 2024 mit der rechtsradikalen Partei Vlaams Belang in eine Koalition gehen werde. „Die Stimmen für Vlaams Belang sind leider verlorene Stimmen“, sagte Francken am Dienstag in der VRT-Magazinsendung „Terzake“ („Zur Sache“).