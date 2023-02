Brüsseler Universität wird Bäckerei, Brauerei und Cocolaterie

Die niederländischsprachige Freie Universität Brüssel (VUB) hat am neuen Campus in Etterbeek eine Mikro-Brauerei, eine Mikro-Bäckerei und eine Mikro-Chocolaterie eröffnet. Diese Installationen sind Teil eines Forschungsprojekts und zwar des Pilotprojekts „Fermented Food Pilot Plant“. Wie der Name schon andeutet, geht es hier um die Erforschung von Fermentierungsprozessen. In dieses Projekt investiert die VUB rund 3 Mio. €.