Flandern und die Niederlande einigen sich auf ein Navigations-Abkommen

Flanderns Ministerpräsident Jan Jambon (N-VA) und der niederländische Premierminister Mark Rutte (VVD) haben im Rahmen einer gemeinsamen flämisch-niederländischen Ministerratssitzung in dieser Woche in Den Bosch in der niederländischen Provinz Nordbrabant ein Abkommen zur maritimen Navigation geschlossen. Dabei geht es vor allem um den Schiffsverkehr auf der Westerschelde.