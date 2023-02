Friedensaktion in Sint-Truiden: 100.000 Kreuze symbolisieren die Opfer des Krieges in der Ukraine

Die Friedensaktivisten von Sint-Truiden in der Provinz Limburg weisen mit einer eindrucksvollen Installation in einer Kirche auf die Todesopfer des russischen Angriffskrieges in der Ukraine hin. Sie legten 100.000 kleine Kreuze aus, die die Opfer auf beiden Seiten der Front symbolisieren. In der Kirche werden die Besucher mit Kriegsgeräuschen und mit packenden Zeugnissen von Ukrainern konfrontiert, die vor dem Krieg geflohen sind.