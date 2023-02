Hat ein Studierender der Antwerpener Universität ein Paper mit Hilfe von ChatGPT verfasst?

Peter De Meyer von der Antwerpener Universität ging gegenüber VRT NWS noch weiter: „Wir werden schauen, in wie fern wir solche Systeme ‚umarmen‘ können und ob wir sie auf eine kontrollierte Weise in unsere Unterrichte implementieren lassen.“ Ob tatsächlich Betrug mit ChatGPT an der Antwerpener Uni vorliegt, ist aber noch nicht wirklich deutlich: „Was während der Klausuren an Unregelmäßigkeiten passiert, wird erst nach Abschluss der Examensperiode analysiert, auch um daraus zu lernen.“

Konkrete Angaben seien noch nicht verfügbar, so De Meyer. Allerdings seien ChatGPT und andere KI-Anwendungen nicht zulässig, wenn Studierende damit versuchen, eine Beurteilung ihres Wissens, ihrer Einsichten und ihren Fähigkeiten zu verhindern: „Unsere Examensrichtlinien lassen es schon jetzt zu, gegen derartige Unregelmäßigkeiten vorzugehen.“