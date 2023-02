Interne Staatsreform: Flandern wird in 15 Regionen aufgeteilt

Die Provinz Limburg wird eine große Region

Im Zuge dieser Regionalisierung, die teilweise auch über die Grenzen der flämischen Provinzen hinausgeht, bleibt die Provinz Limburg ohne Aufteilung. Das bedeutet, dass diese Region dem Umfang der Provinz entspricht. In der Praxis verändert sich also nicht viel, denn alle bisher innerhalb der Provinz interkommunal geregelten Kooperationen bleiben mehr oder weniger bestehen. Diese neue Regionalisierung bedeutet allerdings nicht, dass die Provinzen abgeschafft werden sollen, auch wenn dies einige Parteien im flämischen Landesparlament anstreben.

Marino Keulen (Open VLD), der Bürgermeister der limburgischen Gemeinde Lanaken, ist von dem Plan überzeugt: „Interkommunale Gesellschaften, wie Limburg.net, Fluvius oder die zukünftige limburgische Wohnungsbaugesellschaft sind aktiv in der gesamten Provinz. Also wird sich für Limburg nicht viel ändern. Der Mehrwert liegt bei den Skaleneffekten, durch die mehr Professionalität entsteht und durch die weniger Mandatsträger erforderlich sind. Beispiel: Heute haben wir in Limburg 19 soziale Wohnungsbaugesellschaften mit 197 Verwaltungsmandaten. In Zukunft brauchen wir nur noch 15 Verwalter.“