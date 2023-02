Zwei Niederländer festgenommen: Anschlag auf ein Haus in Wilrijk vereitelt?

Kurz vor 5 Uhr am frühen Donnerstagmorgen beobachtete die Antwerpener Polizei auf Bildschirmen, die die Bewegungen zeigen, die Überwachungskameras übermitteln, dass sich eine Person verdächtig verhält. Diese Person war dabei, ein Spanntuch an einem Haus am Boomsesteenweg im Antwerpener Ortsteil Wilrijk aufzuhängen. Bei Anschlägen in der Drogenszene werden häufig Banner mit Drohungen aufgehängt.

Sofort werden mehrere Polizeistreifen zum Ort des Geschehens geschickt. Am Tatort angekommen, sehen die Beamten, wie der Verdächtige eine Waffe unter ein Auto wirft. Der Mann wird verhaftet und auch eine Person, die in diesem Auto (mit niederländischem Kennzeichen) sitzt, wird festgenommen.

Der Kampfmittelräumdienst der belgischen Armee (DOVO) wurde zum Tatort bestellt, doch es konnten keine Sprengkörper gefunden werden. Der Wagen der Verdächtigen wurde von der Polizei zur weiteren Untersuchung abtransportiert.