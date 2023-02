Antwerpen: Niederländische Drogenbande entführt nach Verwechslung falschen Mann

Der Vorfall ereignete sich vor 10 Tagen. Der Mann aus dem Antwerpener Stadtteil Wilrijk war mit seinem Auto unterwegs, als ein anderes Fahrzeug vor ihm anhielt und ihm den Weg versperrte. Passanten sahen, wie er auf den Rücksitz eines Lieferwagens gezerrt wurde und benachrichtigten die Polizei, die den Fall untersuchte.

Joris Van der Aa, Kriminalreporter der "Gazet van Antwerpen", erklärte VRT NWS, die Entführer hätten den Auftrag erhalten, einen Mann zu entführen, der an einer bestimmten Adresse wohnte. Ihr Ziel war aber ein Mann, der in einer anderen Wohnung im selben Gebäude wie das Opfer lebt. Es stellte sich bald heraus, dass der entführte Mann in keiner Weise mit kriminellen Aktivitäten in Verbindung stand, die eigentlich Zielperson der Entführer ist wegen Drogenkriminalität aber wohl polizeibekannt.

Bald merkten die Entführer, dass sie den falschen Mann entführt hatten, und er wurde am nächsten Tag wieder freigelassen. Allerdings war der Mann von seinen Entführern misshandelt worden. "Er wurde an einen Stuhl gefesselt, und das wurde gefilmt".

Die Bande schickte die Bilder an die Freundin ihrer Zielperson mit der Botschaft, eine entwendete Drogenladung wieder zurückzugeben. Der Kriminalreporter fügte hinzu, er gehe davon aus, dass das Entführungsopfer inzwischen untergetaucht sei.