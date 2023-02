Belgiens Regierung bittet Engie zu prüfen, ob die ältesten Kernreaktoren länger in Betrieb bleiben können

Belgiens Bundesregierung fordert den Betreiber Engie auf, die drei ältesten Kernkraftwerke unseres Landes zwei Winter länger in Betrieb zu halten. Darauf hat sich die Regierungsspitze am Freitag geeinigt. Ziel ist es, die Energiesicherheit in den Wintern 25-26 und 26-27 zu gewährleisten.

Normalerweise müssten Doel 1 und 2 sowie Tihange 1 bis 2025 abgeschaltet werden, aber die Regierung will deren Laufzeit verlängern, indem die Kernkraftwerke im Sommer weniger Strom erzeugen. Außerdem will sie die Reaktoren mit zusätzlichem Brennstoff versorgen. Premierminister De Croo und die Energieministerin Tinne Van der Straeten werden nun mit Engie hierüber darüber verhandeln.

Die Gespräche über die Verlängerung der Laufzeit der letzten beiden Kernkraftwerke (Tihange 3 und Doel 4) um weitere 10 Jahre sind ebenfalls noch nicht abgeschlossen.