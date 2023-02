Corona in Belgien: Leichter Anstieg bei Ansteckungen und Krankenhausaufnahmen - Knapp 830 Patienten im Krankenhaus

Die Corona-Zahlen gehen in Belgien wieder etwas nach oben, wie aus der aktuellen Statistik des wissenschaftlichen belgischen Gesundheitsamt Sciensano erscheint. Die durchschnittliche Tageszahl der mit Covid-19 infizierten Patienten, die in ein Krankenhaus eingeliefert werden müssen, liegt derzeit bei durchschnittlich 57 Fällen. Die Zahl der Corona-Patienten, die aktuell in Krankenhäusern behandelt werden müssen, liegt bei 833.