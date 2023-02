De Walvis in Sint-Niklaas wurde verkauft: Älteste Drogerie Belgiens, deren Interieur sich seit 1919 nicht verändert hat

Die Drogerie De Walvis in Ankerstaat in Sint-Niklaas ist schon seit mehr als einem Jahrhundert eine besondere Sehenswürdigkeit. Bis vor etwa 10 Jahren führte die Geschäftsführerin Josephine Amand dort das Geschäft weiter, das ihr Vater 1919 eröffnet hatte. Während dieser ganzen Zeit hat sie nichts an der Inneneinrichtung verändert.

"Da Josephine nun in einem Altersheim lebt und es in der Familie keine Kandidaten für die Übernahme des Geschäfts gab, beschloss sie, das Gebäude zu verkaufen", sagt Jolien Catthoor vom Immobilienbüro Huysewinkel. "Die Resonanz war enorm, wir haben gemerkt, dass die Immobilie vielen Menschen am Herzen liegt. Die Besuchstage füllten sich schnell. Josephine wählte den Käufer schließlich aufgrund seiner Motivation selbst aus."