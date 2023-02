Dokument eines flämischen Grafen aus dem Mittelalter wieder zurück in Belgien

Dieses Dokument aus Mesen verschwand vermutlich schon 1914 in Mesen in Westflandern, denn in dieser Provinz wüteten von Beginn des Ersten Weltkriegs an schwerste Kämpfe und Schlachten. Jetzt haben Historiker aus Belgien die damals verschwundenen Dokumente in den archivierten Sammlungen des Metropolitan Museum von New York entdeckt. Sie vermuten, dass dieses Dokument, das einst zur Abtei von Mesen gehörte, dort in den Wirren des Krieges verloren gingen. Und dies erwies sich nach eingehenden Untersuchungen als richtig. Der belgische Staat bat jetzt darum, dieses und die anderen Dokumente zurückzubekomme und das New Yorker Museum war bereit dazu.

Benediktinerinnen-Abtei

Schon seit 1057 existierte in der Kleinstadt Mesen bei Ypern in Westflandern eine Abtei, in der Benediktinerinnen lebten. Die Grafen von Flandern haben diese Abtei Jahrhunderte lang reichlich mit Gütern und Vorzügen beschenkt. Dies geschah zumeist mit prächtigen und gräflich besiegelten Dokumenten und Urkunden auf Pergament. Die Abtei von Mesen wurde erst 1776 aufgelöst, als Kaiserin Maria Theresia dort eine Kostschule für die Kinder von verarmten, gefallenen oder kriegsversehrten Soldaten eröffnete.

