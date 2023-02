Großer Meister im Kleinformat: Ausstellung in Antwerpen zeigt Radierungen und Kupferstiche von Rembrandt

Bettler, Fidler und Nackte

Rembrandt portraitiert seine Protagonisten, die eher aus den unteren gesellschaftlichen Klassen kommen, mit ihren Lumpen, Instrumenten und Gesichtern und er scheint in all seiner Feinheit auch immer eine leichte Hand zu haben. Und er arbeitete sehr genau, was auch Drucke beweisen, die nicht größer sind, als eine Briefmarke.

Auch seine Akte in den Kupferstichen und Radierungen suchen ihresgleichen. Rembrandt zeigt sie sehr natürlich und sehr genau. Eine Abbildung zeigt z.B. eine nackte Frau, die gerade ihre Strümpfe ausgezogen hat. Auf den Beinen sind sogar die Abdrücke davon in der Haut zu sehen.

Selfies!?

Apropos Fotograf. Rembrandt war auch ein Meister der Selfies. Er fertigte zahlreiche teilweise sehr kleine Selbstportraits, in denen er in den Spiegel schaute und sich selbst zeichnete. Dies tat er wohl zur Fingerübung und um Routine zu erlangen. In diesen Selfies zeigt er sich von einer besonders humorvollen Seite, denn er zieht die tollsten Grimassen und zeigt sich in allen Lebenslagen.

Doch großformatig stellt er Szenen aus der Bibel dar, wie den predigenden Christus oder Christus gegenüber Pontius Pilates. Alles in allem sehen wir hier einen Rembrandt van Rijn, der genau wie in seinen Gemälden unglaublich kreativ mit hell und dunkel umgeht, sowohl in seinen Porträts, als auch in seinen Landschaften. Die Arbeiten sind zwar schon rund 400 Jahre alt, doch sie bleiben aktuell, auch wegen ihrer fotografischen Haltung.

Rembrandt: Photographer avant la lettre ist noch bis zum 22. Mai 2023 im Museum „De Reede“, Ernest van Dijckkaai 7, 2000, Antwerpen zu sehen. Info: https://museum-dereede.com/de/