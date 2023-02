Ostende: Leuchtturm Lange Nelle erstrahlt nach Protesten wieder in seinem alten Glanz 

Der Leuchtturm steht seit mehr als 70 Jahren und ist eine echte Ikone in Ostende. In den letzten Jahren wurden in der Nähe des Leuchtturms zahlreiche neue Wohnblocks gebaut. Einige der Bewohner fühlten sich durch das helle Licht des Leuchtturms belästigt.

Auf Ersuchen eines Bauträgers hatte das Amt für Seeverkehrsdienste und Küstenschutz daraufhin zum Wochenbeginn eine Folie angebracht, um das Licht in Richtung de Neubauviertels ‚Vuurtorenwijk‘ zu verdunkeln. Zum Meer hin war das Leuchtfeuer immer noch in voller Stärke zu sehen. Die Folie wurde als vorübergehende Maßnahme eingesetzt. Da der Leuchtturm unter Denkmalschutz steht, waren die Möglichkeiten begrenzt.

Die Maßnahme stieß bei vielen Menschen in Ostende auf heftigen Widerstand. Eine Petition, in der die Entfernung der Folie gefordert wird, hat fast 10.000 Unterschriften erhalten. Der Bürgermeister von Ostende, Bart Tommelein (flämische Liberale), forderte ebenfalls die Entfernung der Folie. Er erklärte gegenüber VRT NWS, dass er froh sei, dass dies nun der Fall sein werde und dass die Stadtverwaltung vor der Anbringung der Folie nicht konsultiert worden sei.

Landesminister Diependaele erklärte, er habe volles Verständnis für diejenigen hat, die in der Nähe des Leuchtturms wohnten und sich über sein starkes Licht beklagten, dass in ihre Wohnungen strahlt. Aber die vielen negativen Reaktionen, die seit der Anbringung der Verdunkelungsfolie öffentlich gemacht wurden, seien ein deutlicher Beweis, dass in der Bevölkerung kein Verständnis für die erfolgte Verdunkelungsmaßnahme bestehe. Diependaele weist auch darauf hin, dass die Anwohner des Leuchtturms wussten, worauf sie sich einließen, als sie ihre Wohnungen kauften.