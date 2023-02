Prozessbeginn gegen Stephaan Du Lion: Fensterputzer, der 4 Frauen ermordete und 26 Jahre lang unentdeckt blieb

Geboren am 12. Mai 1964 in Borgerhout (Antwerpen), wuchs er mit seinen drei älteren Schwestern in einem Arbeiterhaushalt auf. Seine Kindheit stand ganz im Schatten seines tyrannischen und aggressiven Vaters. Stephaan Du Lion ging nur bis zum Alter von 16 Jahren zur Schule.

Du Lion arbeitete schon jung als Fensterputzer, wurde aber in seinen frühen Zwanzigern wegen zweier Überfälle verurteilt. In den folgenden Jahren folgt eine Reihe von Verurteilungen, meist wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Misshandlung.

2015 musste Stephaan Du Lion seine DNA abgeben, nachdem er wegen versuchten Diebstahls verurteilt worden war. Durch diese DNA-Probe konnte er schließlich mit diesen vier Morden in Verbindung gebracht werden. Bis dann schienen in diesen vier Mordfällen alle Spuren in eine Sackgasse zu führen. Die Ermittlungen wurden deshalb alle zwischen 2002 und 2010 eingestellt.