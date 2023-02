Schon wieder wurde ein Wolf am Straßenrand zwischen Eksel und Overpelt überfahren

Erneut wurde ein Wolf auf der N74 in der Nähe von Hechtel-Eksel (Foto) in Limburg getötet, meldet die Vereinigung ‚Welkom Wolf‘ (dt.: Willkommen Wolf). Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen zwischen 8 Uhr und 8.30 Uhr. "Es ist bereits das dritte Mal, dass dies auf dieser stark befahrenen Straße passiert", bemerkte das Natuurhulpcentrum (Naturhilfezentrum) in Oudsbergen, das sich sofort um die sterblichen Überreste des Wolfs kümmerte.