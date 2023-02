VRT NWS-Journalist und Fotograf am Entwurf für den bulgarischen Pavillon der Architektur-Biennale von Venedig beteiligt

Bulgarien nimmt an der Architektur-Biennale von Venedig, die am 20. Mai 2023 eröffnet wird, erst zum zweiten Mal teil. Das bulgarische Kulturministerium hatte einen Wettbewerb für Entwürfe dazu auf den Weg gebracht und es wurden insgesamt 34 Vorschläge eingereicht. Ausgewählt wurde das Projekt „Education ist he Mouvement from Darkness to Light“ von einem Team um den Architekten Boris Tikvarski. Und der ließ sich dazu von Fotografien unseres VRT-Kollegen Alexander Dumarey inspirieren.

Dumarey erzählte, wie das zustande gekommen ist: „Ich beschäftige mich seit langem mit diesem Fotoprojekt, also freue ich mich darüber, dass ich damit ein größeres Publikum erreichen kann. Ich bin schon zehnmal in Bulgarien gewesen und ich fotografiere dort seit 2016 leerstehende Schulgebäude. Dieses Projekt ist mit der Zeig gewachsen, weil mir dieser Leerstand dort so sehr aufgefallen ist. Ich habe wohl schon tausende Bilder davon gemacht, wovon ein Teil online veröffentlicht ist. Architekt Boris Tikvarski ist zufällig auf diese Fotos gestoßen. Er kontaktierte mich kurz nach Weihnachten und danach ist der Ball ins Rollen gekommen.“

