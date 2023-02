Weiterhin Unsicherheit bei C&A: Bekleidungskette muss erneut Personal abbauen

Der Sonderbetriebsrat bei C&A brachte heute Morgen erwartungsgemäß schlechte Nachrichten: Die Verkaufsergebnisse sind enttäuschend, vor allem online, so dass C&A erneut Kosten und Personal abbauen muss. Die christliche Gewerkschaft ACV Puls, die das Personal der Hauptverwaltung vertritt, zeigte sich enttäuscht: "Dies ist bereits die dritte Umstrukturierung in fünf Jahren", so Jörgen Meulders. "Auch für das Personal in den Geschäften herrscht seit Jahren Ungewissheit, und manchmal gibt es plötzliche Arbeitsplatzwechsel ohne konkreten Grund."

C&A Belgien beschäftigt rund 2.000 Mitarbeiter, davon 400 in der Hauptverwaltung. Wie viele Arbeitsplätze gefährdet sind, ist noch unklar. "Wir verstehen, dass C&A aufgrund der enttäuschenden Online-Verkaufsergebnisse in schwierigem Fahrwasser ist, aber jetzt ist es an der Zeit, Klarheit zu schaffen", meint Meulders.