Filmfestival von Ostende: "Ensors" für "Close" und für die VRT-Serie "Roomies"

Die VRT-TV-Serie „Roomies” über ein lesbisches Paar, dass gemeinsam in einem Haus in Brüssel lebt, bekam 4 „Ensors“ zugesprochen: Beste Fiktionsserie, bestes Szenario einer Fiktionsserie, beste Regie einer Fiktionsserie und beste Musik. Dieser Ensor geht an alle belgischen Künstler, die an diesem Soundtrack mitgewirkt haben: Mick Lemaire, Lara Chedraoui & Patrix, Juicy, Miss Angel Oriana Ikomo, Tessa Dixson, Ana Diaz und SPACEBABYMADCHA.

Die beiden für Regie und Drehbücher verantwortlichen Kato De Boeck und Flo Van Deuren hatten vor dem Wochenende in Ostende bereits die „Ensors“ für die besten Nachwuchsfilmerinnen erhalten. Zudem bekam die Serie „Roomies“ am Wochenende davor den Jurypreis im Rahmen der „Kastars“, der flämischen Medienpreise.

Zudem gab es weitere „Ensors“ für Produktionen aus unserem Hause, dem flämischen Rundfunk VRT, z.B. für die Dokumentation „Metissen van België“ („Mestizen von Belgien“) im zweiten Programm Canvas und für die Kinderserie „#LikeMe“ im VRT-Kinderprogramm Ketnet.