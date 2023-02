Mann bringt Ex-Frau und zwei kleine Kinder um: Verdächtiger tot aufgefunden

In einem Appartement in der Houtmolenstraat in Limburg hat ein Familienvater seine Ehefrau und seine zwei Kinder umgebracht. Danach flüchtet er vom Tatort weg. Zuerst begab sich die Lokalpolizei zum Tatort. Diese benachrichtigte die Staatsanwaltschaft, die sofort Ermittlungen aufnahm. Sofort wurde der Verdächtige zur Fahndung ausgeschrieben. Er wurde nach einer Verfolgungsjagt etwa 2 km vom Tatort entfernt tot angetroffen. Der Mann hat sich offenbar das Leben genommen.

Bei der Staatsanwaltschaft hieß es dazu am Sonntag: „Es läuft eine Untersuchung in Richtung eines Familiendramas, also nach einem dreifachen Mord. Der Verdächtige war nach der Tat flüchtig. Er wurde heute Abend tot angetroffen."

In der Familie, bosnische Einwanderer, soll es wiederholt zu Problemen gekommen sein und auch die Polizei musste dort bereits mehrmals eingreifen. Die Nachbarn bezeichneten die Familie als freundlich aber zurückhaltend, doch die meisten Anwohner wussten wohl nicht, dass es hier ab und zu zu häuslicher Gewalt gekommen ist.