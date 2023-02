Obstbauern protestieren mit Traktorkolonne nach Brüssel gegen die niedrigen Preise

Einzelhandelsverband erklärt die niedrigen Preise

Comeos, der angesprochene Einzelhandelsverband, weist auf weggefallene Exporte durch den Krieg in der Ukraine als Grund für die niedrigen Preise für die Obstbauern. Aufgrund dessen liege ein Überangebot an Äpfel und Birnen vor und darum würden die Preise für diese Produkte auch so niedrig liegen.

Comeos-CEO Dominique Michel ging selbst auf die protestierenden Landwirte zu, die am Montagvormittag mit ihren Traktoren nach Oudergem gekommen waren: „Mehr als die Hälfte der Birnen werden ins Ausland exportiert, bis selbst in die Mongolei, nach Indien oder nach Vietnam. Jetzt ist der Export nach Russland und in die Ukraine vollständig weggefallen, wodurch große Mengen übrigbleiben, die für ein Überangebot sorgen. Wenn es zu viel Obst gibt, sinkt der Preis.“

„Ich habe nie gesagt und werde auch nicht sagen, dass die Produzenten in Belgien zu viel bekommen. Die Tatsache, dass weniger und weniger für Lebensmittel ausgegeben wird, ist kein guter Trend“, so Michel weiter. Dass die Supermärkte aus dem niedrigen Einkaufspreis große Vorteile ziehen würden, wiederlegt der Comeos-Vorstand: „Laut einer Studie des Preisobservatoriums vom Dezember letztes Jahr ist die Marge des Retail-Handels in Belgien auf 1,29 % zurückgegangen. Das bedeutet, dass ein Einkaufswagen in einem Supermarkt über 100 € dem Betreiber 1,29 € einbringt.“

Dominique Michel erinnert daran, dass 93 % der Birnen und 68 % der Äpfel, die in den belgischen Märkten verkauft werden, belgischen Ursprungs seien. Der Import sei also eher beschränkt. Und ab Juni würden die Lieferungen aus dem eigenen Land aufhören: „Dürfen unsere Kunden dann keine Äpfel und Birnen mehr essen?“