Chinesische Zwangsprostitution: Belgiens Justiz verhaftet 25 Verdächtige und befreit 20 Opfer

Am Dienstagmorgen hat die belgische Bundeskriminalpolizei im Rahmen von Ermittlungen zum Menschenhandel im chinesischen Prostitutionsmilieu 26 Adressen durchsucht. Dabei wurden 25 Verdächtige verhaftet und etwa 20 mutmaßliche Opfer identifiziert. In Spanien wurde ebenfalls 1 Verdächtiger festgenommen. Offenbar hat die kriminelle Organisation Frauen in China angeworben, um sie nach Europa zu bringen, wo sie zur Prostitution gezwungen wurden.