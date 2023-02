"Das belgische medizinische Notfallteam kann starten, sobald die Türkei darum bittet"

Das Brüsseler Außenministerium teilte am Dienstag mit, dass er noch keine Informationen darüber habe, ob sich belgische Staatsangehörige unter den Toten und Verletzten in der Türkei und in Syrien befinden. Etwa 200 Belgier sind in dieser Region registriert. Mit den meisten von ihnen konnte Kontakt aufgenommen werden und sie meldeten, dass sie in Sicherheit seien.

Das Krisenzentrum des Auswärtigen Amtes sollte am Dienstag zu einer weiteren Aktualisierung der Lage zusammenkommen. Belgische Staatsangehörige, die sich in der Türkei befinden, können sich in Ankara oder Istanbul registrieren lassen. Für diejenigen, die sich auf syrischem Staatsgebiet befinden, geschieht dies in der libanesischen Hauptstadt Beirut.