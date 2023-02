Erneut stirbt ein Wolf im Straßenverkehr, diesmal auf der N76 in Oudsbergen in Limburg

Mitarbeiter des Tierheims wurden gerufen, um sich um den Wolfkadaver zu kümmern. Es handelt sich um einen jungen Rüden, dessen Alter und andere Merkmale noch nicht bekannt sind.

Bereits am vergangenen Donnerstag war ein junger Rüde in Hechtel-Eksel in der Provinz Limburg überfahren worden. Im Dezember war an derselben Stelle ein junges Weibchen getötet worden.