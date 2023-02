Mehr als die Hälfte der belgischen Frauen zwischen 15 und 25 Jahren wurden schon mit „Dickpic“ konfrontiert

In Belgien hat mehr als die Hälfte der jungen Frauen zwischen 15 und 25 Jahren bereits unaufgefordert Bilder von männlichen Geschlechtsteilen, ein so genanntes "Dickpic", erhalten. Dies geht aus einer von der Staatssekretärin für Chancengleichheit Sarah Schlitz (Ecolo) in Auftrag gegebenen Studie über sexuelle Gewalt im Internet hervor. Laut Catherine van De Heyning (Universität Antwerpen), die an der Durchführung der Studie mitgewirkt hat, müssen die sozialen Medienkanäle mehr Verantwortung übernehmen, aber auch das Online-Bewusstsein der jungen Menschen muss verbessert werden.