Müllsünder konnten identifiziert werden: Sie riskieren 950 € für die Räumungskosten

Die Polizei konnte zwei mutmaßliche Müllsünder identifizieren, nachdem ihre Personalien in Müllsäcken in einem Straßengraben in Puurs-Sint-Amands gefunden worden waren. Es handelt sich um einen Mann und eine Frau aus Willebroek in der Provinz Antwerpen. Die beiden riskieren nun, ein Bußgeld und darüber hinaus Sanierungskosten zahlen zu müssen.