Selenskyj nimmt am Donnerstag möglicherweise am europäischen Gipfel in Brüssel teil

Sollte dies der Fall sein, wäre dies erst die zweite Auslandsreise des ukrainischen Staatschefs seit dem russischen Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022. Im Dezember letzten Jahres war Selenskyj nach Washington gereist, um den amerikanischen Kongress um mehr militärische Unterstützung zu bitten.

Spekulationen über einen Besuch des ukrainischen Staatschefs in Brüssel gibt es bereits seit einiger Zeit. Auf einer Pressekonferenz in dieser Woche wies er auf die Sicherheitsrisiken hin, die eine solche Reise mit sich bringen würde.

Der europäisch-ukrainische Gipfel fand am vergangenen Freitag in der ukrainischen Hauptstadt Kiew statt. Die europäischen Staats- und Regierungschefs sagten zusätzliche Unterstützung und neue Sanktionen gegen die Russische Föderation zu. Sie waren nicht in der Lage, Garantien für die künftige Mitgliedschaft der Ukraine in der Europäischen Union zu geben.

Der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag wird sich auf drei Themen konzentrieren: Unterstützung für die Ukraine, Einwanderung und die europäische Antwort auf das US-Subventionsprogramm.