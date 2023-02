VIDEO: Zwei Personen am Montagabend festgenommen nach Fahndung im Brüsseler Europaviertel

"Kurz vor 18 Uhr wurde die Polizei über einen Vorfall im Europaviertel informiert", so Willemien Baert von der Brüsseler Staatsanwaltschaft. "Die eingegangenen Informationen deuten auf mehrere bewaffnete Verdächtige hin, die sich in einem Gebäude verbarrikadiert hatten".

"Verschiedene Polizeistreifen wurden entsandt, um nach den Verdächtigen zu suchen. Mehrere Straßen wurden vorsorglich abgesperrt. Auch Hubschrauber der Bundespolizei waren im Einsatz".

Margot De Clercq wohnt in der Karel Martelstraat, die den ganzen Abend gesperrt war. "Ich habe den ganzen Abend Hubschrauber gehört, aber das ist im Europaviertel nicht so ungewöhnlich. Meine Mitbewohnerin rief mich dann an und sagte, sie dürfe nicht in die Straße kommen. Erst da habe ich bemerkt, dass die Straße abgesperrt war."

"An beiden Enden der Straße war ein Polizeiwagen geparkt. Als ich mich auf den Balkon wagte, machte mir ein Polizist unmissverständlich klar, dass ich wieder ins Haus gehen sollte. Meine Mitbewohnerin saß immer noch in der Kneipe fest".

Gegen Mitternacht durften die Bewohner der Karel Martelstraat wieder nach Hause, die Bewohner der Boduognatusstraat kurz darauf. Die Brüsseler Polizei bestätigt, dass zwei Verdächtige festgenommen wurden.

"Erste Hinweise deuten auf einen schief gelaufenen Verkauf von Luxusuhren hin. Es wird vermutet, dass die Verdächtigen Schusswaffen benutzt haben", so die Polizei.