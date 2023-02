Die erste belgische B-Fast-Gruppe fliegt in die Türkei - Hilfsapelle an die Bevölkerung

Die belgische Hilfe in Zusammenhang mit diesem Feldhospital erfolgt in drei Stufen: Zunächst bringen B-Fast-Mitarbeiter die Ausrüstung und das Feldhospital an den Zielort. Am Wochenende ziehen weitere B-Fast-Helfer in die Türkei, die das Feldhospital aufbauen und in Betrieb nehmen. Spätestens am Donnerstag nächste Woche wird dort dann der Betrieb aufgenommen und die letzten der 70 bis 80 B-Fast-Mitarbeiter werden dann in der Türkei ankommen.

An Bord dieses ersten Hilfsflugs aus Belgien befinden sich auch 10.000 Schlafsäcke für die betroffene Bevölkerung, denn das Erbeben hat zahllose Menschen in der Türkei obdachlos gemacht.

Dass die Belgier nicht sofort in die Türkei gehen konnten und können, liegt an internationalen Absprachen, die mit der WHO getroffen wurden. Einige Länder bieten Soforthilfe, während aus anderen Ländern wichtige Infrastruktur geliefert wird, deren Basis vor Ort dann schon vorbereitet ist. In den vergangenen Jahren hat sich erwiesen, so ein Sprecher von B-Fast, dass im Falle einer Katastrophe ein Chaos entsteht, wenn Hilfsteams aus der ganzen Welt auf einmal dort auftauchen und unkoordiniert zu Werke gehen.

Belgiens Ministerin für Entwicklungszusammenarbeit, Caroline Gennez (Vooruit), lässt wissen, dass Belgien vorerst keine Hilfsteams nach Syrien schickt, denn die syrische Regierung habe darum nicht gebeten. Man solle, so Gennez, hier politische Spielchen außen vor lassen, denn es gehe hier um humanitäre Hilfe. Aus diesem Grunde macht die belgische Bundesregierung denn auch Finanzmittel frei, die an Organisationen gehen, die vor Ort in Syrien arbeiten. Belgien macht für Hilfe sowohl in der Türkei, als auch in Syrien, insgesamt 5 Mio. € frei.