Domenico Tedesco offiziell Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft - Franky Vercauteren Sportdirektor

Schon am 24. März steht das erste Spiel der Roten Teufel unter Tedesco an, denn dann geht es nach Schweden in Sachen Qualifikation für die EM 2024. Nur kurz danach, am 28. März, steht ein Freundschafts- und Testspiel gegen Deutschland in Köln auf dem Programm.

An Tedescos Seite steht dann auch ein neuer Sportdirektor des belgischen Fußballverbandes. Das ist der frühere Nationalspieler und Ex-Trainer in der ersten belgischen Liga, Franky Vercauteren. Vercauteren war bereits für den KBVB aktiv und zwar in den Jahren 2008 und 2008 als Assistent des damaligen Nationalcoachs René Vandereycken und nach dessen Entlassung als Nationaltrainer ad interim bis Dick Advocaat antreten konnte.

Zuvor war Vercauteren zweimal Meister mit dem RSC Anderlecht und einmal mit Racing Genk und er coachte im Ausland Al-Jazira (Abu Dhabi), Sporting Lissabon (Portugal), Samara (Russland) und Al-Batin (Saudi-Arabien). Seit seiner Entlassung bei Antwerp FC in der ersten belgischen Liga im Mai 2021 war Franky Vercauteren bei keinem Verein aktiv.