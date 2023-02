Polizistin schwer verletzt nach Angriff eines Verdächtigen in einer Polizeiwache in Brüssel

Der Vorfall ereignete sich im Zellenbereich der Wache an der Koningstraat der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Elsene. Polizeisprecherin Ilse Van de keere sagte dazu: „Der Verdächtige wiedersetzte sich mit harter Hand gegen seine Überbringung in die Zelle und versetzte unserer Kollegin schwere Schläge.“

Hauptkommissar Michel Govaerts, der Leiter der Brüsseler Lokalpolizei, traf im Krankenhaus mit der Familie der schwerverletzten Beamtin, die sich inzwischen nicht mehr in Lebensgefahr befindet, zusammen.

Der Zellenkomplex in der Wache der Polizeizone Brüssel-Hauptstadt/Elsene an der Koningstraat ist in den letzten Jahren wiederholt in die Schlagzeilen geraten. Grund dafür ist eine mangelnde Über- und Aufsicht. In den vergangenen zwei Jahren ist es hier zu insgesamt 3 Todesfällen gekommen, wie die Brüsseler Nachrichtenplattform BRUZZ dazu meldet.