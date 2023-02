Startschuss für den Bau eines neuen Tunnels unter der Schelde

In Antwerpen wurde mit dem Abpumpen von Grundwasser an der Baustelle begonnen, wo der neue Scheldetunnel entstehen soll. Dieser Tunnel ist Teil des großangelegten Verkehrsprojekts „Oosterweelverbindung“ mit dem der Verkehr in und um Antwerpen bzw. um den Hafen herum langfristig neu geregelt werden soll.