Tierpark Plankendael: Die ersten Störche sind schon aus dem Süden zurückgekehrt

„Unsere Tierpfleger vermuten, dass das an der Tatsache liegt, dass die Störche in der weiteren Umgebung des Parks oder in unseren Nachbarländern schon ausreichend Futter finden. Das sorgt dafür, dass sie nicht mehr so weit in Richtung Süden ziehen müssen. Die echten Zugvögel unter den Störchen erwarten wir gegen Ende Februar und Anfang März“, so Amanda Wielemans vom Tierpark Plankendael gegenüber VRT NWS.

Insgesamt gehören zur Storchenkolonie in diesem Tierpark knapp 200 Tiere. Ein anderer Grund für die frühe Rückkehr aus den ferneren Winterquartieren ist wohl auch eine Art Routine, die auch Störche haben. Sie sind standortfest und wollen am liebsten das gleiche Nest beziehen, in dem sie schon im Jahr davor gebrütet haben. Ende August, Anfang September fliegen die ersten Störche aber schon wieder gen Süden.