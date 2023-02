Erdbeben in der Türkei: B-Fast findet in Iskenderun eine ideale Stelle für die Errichtung eines Feldhospitals

Am Mittwochmittag stieg ein Transportflugzeug der belgischen Luftwaffe in Melsbroek in Richtung türkisches Erdbebengebiet auf (Video unten). Am Abend landete es am Flughafen von Incirlik bei Adana, rund 200 km der schwer getroffenen Millionenstadt Gaziantep. An Bord der Maschine befanden sich 8 Mitarbeiter des belgischen Notfallteams B-Fast, die den Bau eines Feldhospitals vorbereiten sollen. Izwischen konnte eine Stelle gefunden werden, wo dieses Container-Lazarett entstehen soll, nämlich auf dem Parkplatz eines zerstörten Krankenhauses in der Hafenstaft Iskenderun.