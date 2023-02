Spektakuläre Aktion am Rubenshaus in Antwerpen: 39 Bäume mit einem Kran über das historische Gebäude gehievt

In dieser Woche gab es eine spektakuläre Aktion am Rubenshaus in Antwerpen zu erleben. Dort werden im Rahmen der umfangreichen Restaurierung des früheren Wohn- und Atelierhauses von Pieter Paul Rubens 39 neue Bäume angepflanzt. Diese Bäume mussten aber irgendwie in den Garten gebracht werden. Dafür sorgte ein Kran und das lieferte spektakuläre Bilder.